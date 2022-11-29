شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022| مفاجآت نارية.. تشكيل المنتخب المكسيكي المتوقع في مباراة السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة من العيار الثقيل من المقرر أن تجمع بين المنتخب السعودي والمكسيكي مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، وتحديدًا بالمجموعة الثالثة.

المنتخب السعودي الذي حقق فوز مثير على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما وقع المكسيك في فخ التعادل أمام بولندا سلبيًا دون أهداف.

تعرف على موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022

من المقرر أن يحتضن ستاد لوسيل اللقاء المرتقب للمنتخب السعودي ونظيره المكسيكي مساء الغد الأربعاء، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة تحديدًا عبر قناة بي إن سبورت الرياضية، وكذلك قنوات الكأس القطرية ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إليكم تشكيل المنتخب المكسيكي المتوقع أمام نظيره السعودي.. مفاجآت بالجملة

من المتوقع أن يدخل المكسيك بالتشكيل التالي أمام الأخضر..

في حراسة المرمى: جييرميو أوتشوا.

خط الدفاع: كيفين ألفاريز - سيزار مونتيس – نيستور أراوخو - هيكتور مورينو – خيسوس جاياردو.

خط الوسط: هيكتور هيريرا – لويس شافيز – أندريس جوادرادو.

خط الهجوم: أليكسيس فيجا – إرفينج لوزانو.

موقف السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

يقع المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يرتكز المكسيك في المركز الأخير حاملًا في رصيده نقطة واحدة.