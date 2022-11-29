شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم| غيابات مؤثرة.. تشكيل السعودية المتوقع في مباراة المكسيك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتفت العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة من العيار الثقيل، تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

موقف السعودية والمكسيك في جدول ترتيب المجموعة الثالثة

يقع المنتخب السعودي في وصافة المجموعة الثانية حاملًا في رصيده 3 نقاط، بيننا يتذلل المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء الناري المرتقب بين السعودية والمكسيك، والذي يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة السعودية والمكسيك القادمة في مونديال قطر والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب لوسيل اللقاء المرتقب بين الأخضر والمكسيك مساء الغد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وكذلك قنوات الكأس القطرية ويأتي بشكل بشكلٍ حصري في الشرق والأوسط والعالم العربي.

ويبحث العديد من مرتقبي اللقاء الجامع بين المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي عن التشكيل المتوقع للأخضر أمام الأخير، ويأتي ذلك فيما يلي..

غيابات مؤثرة.. التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام المكسيك

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، علي البولايحي

خط الوسط: فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري.

الشق الهجومي: صالح الشهري.