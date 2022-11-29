شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. موعد مباراة السعودية والمكسيك والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم إلى قمة من العيار الثقيل، تجمع بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره المكسيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم قطر2022، في ختام دور المجموعات.

المنتخب الأخضر الذي تمكن من تحقيق فوز مثير على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى بينما خسر في أمام بولندا في الجولة الثانية بثنائية نظيفة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية كل ما يخص مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022، وذلك يأتي في السطور التالية..

موعد مباراة السعودية والمكسيك القادمة في كأس العالم والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع المنتخب السعودي في مواجهة نارية أمام المكسيك مساء الغد الأربعاء الموافق 30نوفمبر، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في مونديال قطر 2022

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، كما وتذاع أحداث اللقاء عبر الكأس القطرية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة قبل المباريات القادمة في كأس العالم 2022

المركز الأول، بولندا، برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني، السعودية، برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث، الأرجنتين، برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع، المكسيك، برصيد 1 نقطة.