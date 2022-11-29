شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تونس تتحدي فرنسا فى مباراة الفرصة الأخيرة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب تونس فى تحدي صعب غدًا، حينما يواجه المنتخب الفرنسي فى مباراة الفرصة الأخيرة، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم، فعلي الرغم من تأزم موقف نسور قرطاج فى الصعود، إلا أن المنتخب التونسي ما زال يتمسك بالأمل الأخير أمام الديوك الفرنسية.

فى حين يسعي المنتخب الفرنسي فى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة،بعد الفوز فى أول جوالتين وتحقيق العلامة الكاملة،الأمر الذي يؤكد صعوبة المباراة على الجانب التونسي بشكل كبير.



سيناريو صعود تونس للدور القادم!

ويمتلك المنتخب التونسي فرصة وحيدة للصعود، ألا وهي تحقيق المفاجأة والفوز على المنتخب الفرنسي، فى إنتظار فوز الدنمارك على إستراليا أو تعادل المنتخبين فى المباراة الأخري، والنظر إلى فارق الأهداف بين المنتخبات الثلاثة فى حالة تساوي أثنين منهما فى النقاط.



موعد مباراة تونس وفرنسا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب تونس نظيره المنتخب الفرنسي غدًا الأربعاء، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة السعودية.



جدول ترتيب المجموعة الرابعة

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من إنتصارين، فى حين يأتي المنتخب الإسترالي فى مركز الوصافة برصيد 3 نقاط بعد هزيمة وفوز، ويحل منتخب الدنمارك فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادل وهزيمة، ويتزيل منتخب تونس المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

1- فرنسا 6 نقاط.

2- إستراليا 3 نقاط.

3- الدنمارك نقطة واحدة.

4- تونس نقطة واحدة.