شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل المتوقع لمباراة قطر وهولندا وموعد المبارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلاقي منتخب قطر المستضيف نظيره المنتخب الهولندي الليلة، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم، فعلى الرغم من تأكد خروج العنابي من مونديال قطر الحالي، إلا أن المنتخب القطري يسعي فى تقديم مباراة قوية للخروج المشرف.

فى حين يكفي منتخب هولندا الخروج بنقطة التعادل لحسم تأهله إلى دور الستة عشر بغض النظر عن النتائج الآخري، مما يسهل المباراة على الطواحين الهولندية بشكل كبير، خاصة أنه لا يعاني مه أي ضغوطات قبل المباراة، إضافة إلى وجود فوارق وإمكانيات كبيرة بين المنتخبين.



موعد مباراة قطر وهولندا القادمة

ومن المقرر ان يلاقي منتخب قطر نظيره المنتخب الهولندي اليوم الثلاثاء، فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل قطر المتوقع لمباراة هولندا

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: همام الأمين، خوخي بوعلام، بسام الراوي، عصام مادبو.

خط الوسط: أكرم عفيف، كريم بوضياف، عبد العزيز حاتم، طارق سليمان.

خط الهجوم: محمد مونتاري، المعز عليّ.



تشكيل هولندا المتوقع لمباراة قطر

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: ماتايس دي ليخت، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، بليند.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، ستيفن بيرجوين، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: فينيسنت يانسن، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.



ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولة الثالثة

1- هولندا 4 نقاط.

2-الإكوادور 4 نقاط.

3- السنغال 3 نقاط.

4- قطر دون رصيد من النقاط.