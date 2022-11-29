شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم2022| ليفاندوفسكي وميسي يتصدران التشكيل المثالي للجولة الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، أمس الإثنين والتي بدأت يوم الجمعة الماضي، ولا تزال الإثارة مستمرة بمونديال فيفا قطر 2022.

تعرف على التشكيل المثالي للجولة الثانية في كأس العالم قطر 2022

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في صباح اليوم الثلاثاء عن التشكيل المثالي للجولة الثانية، لدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

والذي زينه ثلاثي مجموعة السعودية في كأس العالم 2022، والتي تضم منتخبنا الوطني السعودي، الأرجنتين، بولندا، المكسكيك.

وظهر في التشكيلة المثالية، ثنائي المنتخب البولندي، حارس المرمى فويتشيك تشيزني وذلك بعد تصديه ركلة جزاء من سالم الدوسري نجم الأخضر، وروبرت ليفاندوفسكي بعد مساهمته في فوز بلاده بتسجيله الهدف الثاني لبولندا بمرمى محمد العويس.

وجاء الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني أمام المكسيك، ونرصد لكم فيما يلي التشكيل الأفضل للجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، والذي جاء كالآتي..

في حارس المرمى: فويتشيك تشيزني (بولندا)

وفي الدفاع: جوردي ألبا (إسبانيا) جوسكو جفارديول (كرواتيا) هاري سوتار (أستراليا) رامين رضائيان (إيران)

في الوسط: برونو فرنانديز (البرتغال) - كاسيميرو (البرازيل) - جريزمان (فرنسا).

الشق الهجومي: مبابي (فرنسا) - ليفاندوفسكي (بولندا) – ليونيل ميسي (الأرجنتين).