شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة.. المنتخب السعودي يقترب من تدمير تاريخ المكسيك في كأس العالم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد المنتخب السعودي إلى خوض لقاء مثير في مشواره كأس العالم 2022 أمام المنتخب المكسيكي، مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من مونديال قطر.

ويسعى المنتخب الأخضر إلى تحقيق فوز لا بديل عنه، والعبور إلى الدور القادم من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، لتغمر الفرحة الشارع السعودي من جديد، بعد الفوز المفاجئ الذي حققه كتيبة رينارد على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى.

المنتخب السعودي يُدمر تاريخ المكسيك في هذه الحالة!

ووفقًا لما تم ذكره عبر صحيفة "heraldodeporte" المكسيكية، فإن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بفصله خطوة واحدة عن منتخب المكسيك أوتشوا في موقف سيء أمام تاريخه في كأس العالم.

وتعد اسوأ مشاركات المنتخب المكسيكي في كأس العالم، بنسخة 1958 بالسويد، حين فشل المنتخب المكسيكي في التأهل للدور الثاني، وفي حالة فشل التأهل الغد سينضم مونديال قطر إلى أسوأ المشاركات.

تعرف على موعد مباراة السعودية والمكسيك والقنوات الناقلة

من المقرر أن يحتضن ستاد لوسيل اللقاء المرتقب الجامع بين المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي مساء الغد الأربعاء الموافق 30 نوفمبر.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وكذلك قنوات الكأس القطرية ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.