شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. ضربة في صفوف المنتخب السعودي قبل ساعات من مباراة المكسيك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لخوض آخر مبارياته في دور المجموعات بكأس العالم فيفا قطر 2022 غدًا الأربعاء في مواجهة من العيار الثقيل أمام المكسيك.

المنتخب السعودي يستعد بقوة لمباراة المكسيك

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق فوز لا بديل عنه أمام نظيره المكسيكي، لتحقيق الفرحة والسرور في الشارع الرياضي السعودي بعبور الدور الثاني لكأس العالم، في ظل تعقد ظروف التأهل في المجموعة الثالثة.

ووسط الاستعدادات المتينة التي يواصل عليها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمباراة القادمة، كشفت صحيفة "الرياضية" عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى منح الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الفريق، محمد كنو نجم الهلال تمارين استشفائية لليوم الثاني على التوالي، وفق توصية من مساعديه، بعد شعوره بالإرهاق بسبب مشاركته في مباراتين قويتين بالمونديال.

موقف كنو من مباراة المكسيك القادمة في كأس العالم

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب سيدخل بنسبة كبيرة التدريبات الجماعية من اليوم، لبلوغ الاستعدادات لمباراة المكسيك.

ويحل القلق الشديد في الشارع الرياضي السعودي خوفًا على كنو من الإصابة أثناء المباراة أو قبل اللقاء، والتي تعول عليه من أجل صناعة الفارق أمام المكسيك.

وفي سياق منفصل.. خسر الأخير أمام بولندا في الجولة الماضية، بينما فازت الأرجنتين بثنائية على المنتخب المكسيكي، لتدخل المجموعة الجولة الأخيرة بحسابات معقدة للغاية لدى المشاركين فيها.

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة

المركز الأول- بولندا، برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني - السعودية، برصيد 3 نقاط.

المركز الثالث - الأرجنتين، برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع - المكسيك، برصيد 1 نقطة.