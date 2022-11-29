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التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر

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الرياض - محمد الوسيري - حددت وزارة التعليم يوم الأحد المقبل موعداً لإجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وتشمل الاختبارات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، والمرحلة المتوسطة، ونظام المقررات بالمرحلة الثانوية، وتستمر لمدة خمسة أيام.

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قواعد النجاح والرسوب

وأكدت الوزارة على كافة المدارس الثانوية للبنين والبنات ضرورة تخيير الطالب الراسب في نظام المقررات بين إعادة المادة أو حملها دون دراستها خلال الفترة من يوم الأحد المقبل حتى الخميس.

وبينت أن الإجراء يأتي وفق ما ورد في قواعد النجاح والرسوب بدليل التعليم الثانوي لنظام المقررات الصادر في 1439هـ، وما ورد في القاعدة الرابعة من المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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