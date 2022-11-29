شكرا لقرائتكم نائبة وزير السياحة: يجب وجود رؤية عالمية متحدة لدعم قطاع السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شددت نائبة وزير السياحة، الأميرة هيفاء آل سعود، على ضرورة وجود رؤية عالمية متحدة للحفاظ على قطاع السياحة، متوقعة أن يتم توفير المزيد من الفرص الوظيفية بقطاع السياحة.

وقالت خلال فعاليات، القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة التي تستضيفها الرياض، إن المملكة تسعى إلى تطوير السياحة، كما أطلقت “التأشيرة الإلكترونية” وتطويرها، متعهدة بمزيد من التطوير بشأن هذه التأشيرات.

توفير آلاف الفرص

وأضافت الأميرة هيفاء آل سعود، إن القطاع السياحي ساهم في دعم الاقتصاد وخلق الفرص الوظيفية لآلاف من الشباب والشابات.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة ماريوت الدولية، أنتوني كابوانو، أن أكثر من 16 مليون وظيفة بقطاع سياحة السفر خلال جائحة كورونا، لذا يجب التركيز على رأس المال البشري لإيجاد وظائف للأفراد.

وكانت أعمال القمة العالمية الـ 22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة قد انطلقت في العاصمة الرياض صباح اليوم الثلاثاء.

وتستضيف القمة أكثر من 450 رائدًا في مجال السفر لمناقشة كيفية مساهمة السياحة في الاستدامة والابتكار والبنية التحتية والانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.