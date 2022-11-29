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شروط حصول المبتعث على مكافأة التميز وموعد الاستحقاق

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الرياض - محمد الوسيري - حدد مركز “خدمات الابتعاث” شروط وضوابط حصول المبتعث على مكافأة التميز، ومن بينها ألا يكون لديه حالة رسوب.

وأوضح المركز أن من بين الضوابط والشروط “ألا تصرف مكافأة التميز عن الفصل الدراسي الصيفي، كما أنها لا تصرف للدرجات العلمية في مرحلة البحث”.

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المعدل التراكمي للمبتعث

وتشمل الضوابط أيضا “ألا يقل المعدل التراكمي للمبتعث عن المعدل المطلوب لكل مرحلة تعليمية، وألا يقل إجمالي عدد الساعات المسجلة في الفصل الدراسي عن الحد الأدنى”.

موعد استحقاق المكافأة

وأوضح المركز أن مكافأة التميز تستحق بالفصل الأخير عند تبقي مواد أقل من العبء الكامل حسب الساعات المحددة وتحقيق المعدل المطلوب، كما تصرف مرة واحدة عن كل فصل دراسي، على ألا يكون هناك إعادة لمادة سبق دراستها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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