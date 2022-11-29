شكرا لقرائتكم الزكاة والجمارك توضح شروط السفر بالسيارة الجديدة خارج البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حدد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط السفر بالسيارة الجديدة إلى خارج المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة، في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أن شروط السفر بالسيارة الجديدة للخارج تشمل التالي:

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شروط السفر بالسيارة الجديدة

– يجب حمل أصل الاستمارة وأن تكون سارية المفعول.

– يجب يكون قائد المركبة هو مالكها

– يلزم وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.