شكرا لقرائتكم أكاديمية مطوري آبل تعلن فتح باب القبول في البرنامج التأسيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أكاديمية مطوري آبل (أول أكاديمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراكة بين آبل وأكاديمية طويق) عن فتح باب القبول في (البرنامج التأسيسي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.