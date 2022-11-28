شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. نجم السعودية يغيب عن التدريبات قبل مواجهة المكسيك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - غاب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن تدريبات الأخضر التي أقيمت اليوم الإثنين، قبل مواجهة المكسيك، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني نظيره المكسيكي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

كنو يغيب عن تدريبات السعودية قبل مواجهة المكسيك

ويسعى الأخضر السعودي، لتحقيق الفوز ضد نظيره المكسيكي من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الـ16، بعدما سقط ضد بولندا في الجولة الثانية بالهزيمة، بعدما فاز ضد الأرجنتين في الجولة الأولى.

وأعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن محمد كنو اكتفى بتمارين استرجاعية رفقة المعد البدني.

موعد مباراة السعودية ضد المكسيك في كأس العالم

وتقام مباراة السعودية ضد المكسيك، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.