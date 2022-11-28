10 أيام على تصحيح أوضاع نقل البضائع

دعت الهيئة العامة للنقل المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية في المملكة إلى ضرورة الاستفادة من المبادرة التشجيعية المخصصة لهم، التي ستنتهي بعد 10 أيام فقط، وذلك في تاريخ 13 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 07 ديسمبر 2022.

وأكدت أن المبادرة تستهدف الأفراد والمنشآت الراغبين بإصدار ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية ولديهم مركبات يزيد وزنها الإجمالي على 3.500 كجم، ويزيد عددها على الحد المسموح به لهم نظامًا والمحدد بـ9 شاحنات وتحمل رخص سير نقل خاص سارية المفعول.

وبينت الهيئة أنه بإمكان المنشآت والأفراد خلال فترة المبادرة الحالية التي ستنتهي في 07 ديسمبر 2022م، الاستفادة من الخدمات والإعفاء من رسوم إصدار رخص سير، وإصدار اللوحات عند تنفيذ إجراءات التحويل من نقل خاص إلى نقل عام، وكذلك إمكانية تنفيذ هذه الخدمات من دون اشتراط سداد المخالفات والمتعلقة بالنقل، وذلك دعمًا وتحفيزًا لكافة المنشآت والأفراد في نشاط نقل البضائع.