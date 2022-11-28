الحالة المطرية تتواصل على 7 مناطق

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى 45كم /ساعة على الأجزاء الشمالية مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى المترين والنصف مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج مع السحب الرعدية على الأجزاء الشمالية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
ورفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، جاهزيته استعداداً للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة تزامناً مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.
وأكّد مدير الفرع نواف العنزي، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة لـ(27) مركزا إسعافيا، وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.
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