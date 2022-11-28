الشورى يرفض مقترح مشروع نظام إدارة الهوية الرقمية

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واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير بشأن المقترح من اللجنة الأمنية والعسكرية، تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي، الذي تضمن رأيها وردها حيال ما ورد في المقترح، وتوصيتها بعدم الملاءمة.وناقش المجلس، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تقريرا مقدما من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم ومرئياتهم حول مشروعي اللائحتين، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
من مناقاشات الشورى
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- مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
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