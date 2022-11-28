شكرا لقرائتكم خبر الشورى يرفض مقترح مشروع نظام إدارة الهوية الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صوت مجلس الشورى في جلسته، أمس، برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، بالموافقة على عدم ملاءمة دراسة اقتراح مشروع «نظام إدارة الهوية الرقمية»، المقدم استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير بشأن المقترح من اللجنة الأمنية والعسكرية، تلاه رئيس اللجنة اللواء منصور التركي، الذي تضمن رأيها وردها حيال ما ورد في المقترح، وتوصيتها بعدم الملاءمة.

وناقش المجلس، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، تقريرا مقدما من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم ومرئياتهم حول مشروعي اللائحتين، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

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