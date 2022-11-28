دورة في الذكاء الاصطناعي بجامعة نورة

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وترجع أهمية مثل هذه الدورات والمعسكرات، إلى دورها المحوري في تعزيز تنمية المواهب الوطنية علميا ومهنيا؛ لمواكبة التقدم والتحول السريع في قطاع التقنية، وتماشيا مع أهداف الجامعة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، دورة ـ عن بعد ـ في «الذكاء الاصطناعي»، بالتعاون مع شركة (Huawei)، لراغبي الحصول على الشهادة المهنية المعتمدة في الذكاء الاصطناعي (HCIA-AI)، بواقع 40 ساعة تدريبية على مدى 10 أيام، ابتداء من الأحد المقبل.وترجع أهمية مثل هذه الدورات والمعسكرات، إلى دورها المحوري في تعزيز تنمية المواهب الوطنية علميا ومهنيا؛ لمواكبة التقدم والتحول السريع في قطاع التقنية، وتماشيا مع أهداف الجامعة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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