الاستعانة بابتكارات الموهوبين في أعمال الدفاع المدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إذا كانت لديك روح الابتكار وإلمام جيد بالتقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي أو التطوير التقني، فإن المديرية العامة للدفاع المدني تمنحك الفرصة للمشاركة في الهاكثون، وذلك لدعم جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحوادث والوقاية منها، خلال إشراك المواهب لتقديم ابتكارات ومشاركات تقنية عبر مسارين: (تطبيقي أو تقني)، في أي مجال من مجالات المشاركة التي يمكن الاستفادة منها في أعمال الدفاع المدني.

ويصل مجموع الجوائز إلى 500 ألف ريال.

وتتضمن أهداف الهاكاثون إتاحة المجال للمشاركة المجتمعية في الأعمال الإنســـانية، التي يقدمها الدفاع المدني في مختلف المجالات، ودعم المحتوى المحلـي من التجهيـزات المسـتخدمة فـي أعمال الدفاع المدني، إضافة إلى إيجاد حلول لتحديات قائمة أو تحديات مبتكرة، وكذلك تحقيـق الكفـاءة فـي الإنفاق المالـي فـي التطبيقـات والتجيهـزات المسـتخدمة في أعمال الدفاع المدني.

وتشمل المسابقة 3 معايير للتقييم: الأول، هو «التصميم» ويتضمن سؤالين: الأول: هل المشاركة المقدمة تعد جديدة أم مقتبسة ومطبقة لدى جهات أخرى؟، والثاني: هل تم توظيف التقنية بشكل جيد ومناسب، سواء لابتكار تقنية جديدة أو تحسين تقنية موجودة؟.

والمعيار الثاني: هو «الأثر» عبر سؤالين: هل توجد قيمة مضافة واضحة للحل المطروح؟، و هل الحل المطروح يعالج المشكلة أو يسهم في حلها؟.

أما المعيار الثالث: فهو «القابلية» وتشمل سؤالين: الأول: هل يمكن تطبيق الحل المطروح على أرض الواقع والاستفادة منه؟ و الثاني: هل المبادرة قابلة للتنفيذ حاليا وتطويرها مستقبلا؟.

مجالات المشاركة







السلامة و التوعية و الوقاية



الإطفاء و الإنقاذ



الحماية المدنية







المسار الزمني 09-12-2022 موعد الفرز الأولي



01-01-2023 مواعيد المقابلات الشخصية



10-01-2023 موعد أو إعلان المشاريع أو الفرق المرشحة



شروط المشاركة