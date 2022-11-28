الاستعانة بابتكارات الموهوبين في أعمال الدفاع المدني

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ويصل مجموع الجوائز إلى 500 ألف ريال.وتتضمن أهداف الهاكاثون إتاحة المجال للمشاركة المجتمعية في الأعمال الإنســـانية، التي يقدمها الدفاع المدني في مختلف المجالات، ودعم المحتوى المحلـي من التجهيـزات المسـتخدمة فـي أعمال الدفاع المدني، إضافة إلى إيجاد حلول لتحديات قائمة أو تحديات مبتكرة، وكذلك تحقيـق الكفـاءة فـي الإنفاق المالـي فـي التطبيقـات والتجيهـزات المسـتخدمة في أعمال الدفاع المدني.
وتشمل المسابقة 3 معايير للتقييم: الأول، هو «التصميم» ويتضمن سؤالين: الأول: هل المشاركة المقدمة تعد جديدة أم مقتبسة ومطبقة لدى جهات أخرى؟، والثاني: هل تم توظيف التقنية بشكل جيد ومناسب، سواء لابتكار تقنية جديدة أو تحسين تقنية موجودة؟.
والمعيار الثاني: هو «الأثر» عبر سؤالين: هل توجد قيمة مضافة واضحة للحل المطروح؟، و هل الحل المطروح يعالج المشكلة أو يسهم في حلها؟.
أما المعيار الثالث: فهو «القابلية» وتشمل سؤالين: الأول: هل يمكن تطبيق الحل المطروح على أرض الواقع والاستفادة منه؟ و الثاني: هل المبادرة قابلة للتنفيذ حاليا وتطويرها مستقبلا؟.
مجالات المشاركة
- السلامة و التوعية و الوقاية
- الإطفاء و الإنقاذ
- الحماية المدنية
- المسار الزمني 09-12-2022 موعد الفرز الأولي
- 01-01-2023 مواعيد المقابلات الشخصية
- 10-01-2023 موعد أو إعلان المشاريع أو الفرق المرشحة
شروط المشاركة
- يجب تقديم نموذج أولي أو محاكاة لما سيتم تنفيذه ولن يتم قبول الأفكار
- أن يكون المشارك سعودي الجنسية أو مقيما بصورة نظامية في المملكة
- أن تكون الفكرة في مجالات الهاكثون المذكورة
- يمكن التسجيل كفرد أو كفريق، لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص
- اجتياز المقابلة الشخصية، سواء حضوريا أو عن بعد، والتي سيعلن عنها لاحقا
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