مؤتمر طبي يناقش الحلول المبتكرة في التشخيص

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وسيناقش المؤتمر محاور رئيسة تتضمن كيفية تطبيق المبادئ العامة لسلامة المرضى، وخطة عمل منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى، وتحسين التشخيص كأولوية للرعاية الصحية، وكيفية إنشاء نظام تعليمي صحي لتحسين سلامة التشخيص، وسلامة التشخيص بمختلف خدمات الرعاية الصحية، وهندسة العوامل البشرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 20 متحدثا محليا ودوليا يناقشون الحلول المبتكرة في التشخيص، أطلق المركز الوطني السعودي لسلامة المرضى عبر المنصة المرئية أمس، المؤتمر الثالث لسلامة المرضى تحت شعار «السلامة التشـخيصية»، ويستمر ليومين. ويأتي إطلاق المؤتمر لما تمثله سلامة المرضى من تحد كبير للأنظمة الصحية على المستويين المحلي والدولي، وتحديد متطلبات المعرفة التي يجب مراعاتها في النظام الصحي، والتعريف بالسلامة التشخيصية، والتأكيد على أهمية تشخيص المريض وإفهامه بصورة صحيحة ودقيقة عن نتائج التشخيص.وسيناقش المؤتمر محاور رئيسة تتضمن كيفية تطبيق المبادئ العامة لسلامة المرضى، وخطة عمل منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى، وتحسين التشخيص كأولوية للرعاية الصحية، وكيفية إنشاء نظام تعليمي صحي لتحسين سلامة التشخيص، وسلامة التشخيص بمختلف خدمات الرعاية الصحية، وهندسة العوامل البشرية.

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