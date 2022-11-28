التوبيخ يتصدر أسباب الوقوع في فخ المخدرات

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وحتى لا تكون سببا في تعاطي المخدرات، حددت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 4 أسباب تدفع الأبناء إلى الوقوع في فخ التعاطي يتصدرها التوبيخ الأسري، ثم العنف والتسلط الأسري وقسوة الأب. ويبقى السؤال: كيف تقي عائلتك من تعاطي المخدرات؟ .. هنا تشير اللجنة الوطنية إلى أهمية فكرة أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ويعلم حركاتهم وسكناتهم، إضافة إلى تقوية الترابط الأسري والتواصل والاحتواء الاجتماعي.ودعت اللجنة إلى تحسين المهارات الإدراكية والاجتماعية واللغوية، وأن نكون لهم قدوة حسنة بالتربية والتوجيه نحو السلوك الاجتماعي الحسن، إضافة إلى ترسيخ فكرة أنهم أعضاء مهمون وفاعلون في مجتمعهم، وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى أن معرفة الأسرة بالتوعية الوقائية المبكرة من المخدرات تحمي الأبناء من الوقوع في براثن الإدمان.
نصائح لتوعية الأبناء من سن 6 إلى 12 سنة
- تعزيز الترابط الأسري
- الاحتواء والإنصات الفعال
- تنمية المهارات الاجتماعية
- خلق بيئة آمنة
- زرع الثقة والمسؤولية
- حفظ كرامة الأبناء
- منع حدوث السلوكيات الخطرة
- تنمية الانضباط الذاتي
- تمثيل القدوة الصالحة
- تصحيح المفاهيم الخاطئة
- معالجة السلوك الخطـأ
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