شكرا لقرائتكم خبر التوبيخ يتصدر أسباب الوقوع في فخ المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاور أبناءك حوارا فعالا وأسمعهم توجيهك قبل أن يسمعوا من غيرك، واتخذ الخطوات الاحترازية لتتجنب فقدان من تحب، فقربك يحميهم. هذا ما يفعله التفاعل الأسري الذي يصنع الفرق ويحمي الأبناء من تعاطي المخدرات وإدمانها.

وحتى لا تكون سببا في تعاطي المخدرات، حددت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 4 أسباب تدفع الأبناء إلى الوقوع في فخ التعاطي يتصدرها التوبيخ الأسري، ثم العنف والتسلط الأسري وقسوة الأب. ويبقى السؤال: كيف تقي عائلتك من تعاطي المخدرات؟ .. هنا تشير اللجنة الوطنية إلى أهمية فكرة أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم ويعلم حركاتهم وسكناتهم، إضافة إلى تقوية الترابط الأسري والتواصل والاحتواء الاجتماعي.

ودعت اللجنة إلى تحسين المهارات الإدراكية والاجتماعية واللغوية، وأن نكون لهم قدوة حسنة بالتربية والتوجيه نحو السلوك الاجتماعي الحسن، إضافة إلى ترسيخ فكرة أنهم أعضاء مهمون وفاعلون في مجتمعهم، وأشارت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى أن معرفة الأسرة بالتوعية الوقائية المبكرة من المخدرات تحمي الأبناء من الوقوع في براثن الإدمان.

نصائح لتوعية الأبناء من سن 6 إلى 12 سنة

