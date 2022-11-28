ولي العهد يطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان ، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسرا يربط الشرق والغرب، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة، لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض، الذي يستهدف الوصول إلى ما يراوح بين 15و20 مليون نسمة بحلول 2030.

ويأتي إعلان المخطط العام للمطار تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليا، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، إذ يتوقع أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مطار الملك سلمان







سيكون واحدا من أكبر المطارات بالعالم سيمتد على مساحة 57 كلم²، ويشمل:



الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد



مدارج طيران



12 كلم² من المرافق المساندة



الأصول السكنية والترفيهية



المحلات التجارية



مرافق لوجستية



رفع الطاقة الإستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030

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أبرز الأهداف





يضع المطار الاستدامة ضمن أولوياته



الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة



سيكون مدعوما بموارد الطاقة المتجددة



الوصول إلى 185مليون مسافر



مرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول 2050



أهم مزايا مطار الملك سلمان الدولي: