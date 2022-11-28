شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة، لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض، الذي يستهدف الوصول إلى ما يراوح بين 15و20 مليون نسمة بحلول 2030.ويأتي إعلان المخطط العام للمطار تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليا، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، ودعم جهود المملكة في تنويع الاقتصاد، إذ يتوقع أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مطار الملك سلمان
- سيكون واحدا من أكبر المطارات بالعالم سيمتد على مساحة 57 كلم²، ويشمل:
- الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد
- مدارج طيران
- 12 كلم² من المرافق المساندة
- الأصول السكنية والترفيهية
- المحلات التجارية
- مرافق لوجستية
رفع الطاقة الإستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول 2030
كيف تنفذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية؟ وفق أفضل المعايير الابتكارية بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية توفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين
أبرز الأهداف
- يضع المطار الاستدامة ضمن أولوياته
- الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة
- سيكون مدعوما بموارد الطاقة المتجددة
- الوصول إلى 185مليون مسافر
- مرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول 2050
أهم مزايا مطار الملك سلمان الدولي:
- نمو حركة المسافرين السنوية من 29 مليون مسافر حاليا إلى 185 مليون مسافر بحلول عام 2050.
- سيزداد معدل حركة الطائرات من 000.211 إلى أكثر من مليون رحلة سنويا.
- ستنمو حركة البضائع من 3.0 طن إلى 5.3 أطنان من البضائع المحملة بحلول عام 2050 ، من خلال العديد من المرافق اللوجستية الجديدة.
- سيزداد الجانب الجوي من مدرجين متوازيين من طراز I CAT ،إلى مجموعة تشمل ستة مدارج طيران متوازية من طراز II CAT.
- سيسهم في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم.
- سيواكب النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.
- يسهم بحوالي 27 مليار ريال سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
- يستحدث 103 الآف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
- يضع الرياض كوجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسر يربط الشرق والغرب.
- سيسهم بحوالي بحوالي 27 مليار ريال سعودي سنويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يطلق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.