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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم وتطوير الإعلام الأمني في تناول قضايا الإرهاب، انطلقت أمس في القاهرة أعمال الحلقة العلمية «دور معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في إطار برنامج عملها لعام 2022م بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال الفترة من 28 -30 نوفمبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية، بحضور خبراء في مجالات الإعلام ومكافحة الإرهاب من 15 دولة عربية ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة.

وأوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن الإعلام الأمني المتخصص علم فرضته تطورات أنماط الجريمة المنظمة ليتكامل مع جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني الإعلامية والاجتماعية والتربوية والدينية لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية والوقاية منها.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في الدفع نحو مزيد من الاهتمام بالجودة النوعية ومقتضياتها العلمية والتقنية والإعلامية لتطوير الإعلام والإعلام الأمني في الدول العربية وضرورة قيام المؤسسات الإعلامية بتبني مفهوم (الأمن مسؤولية الجميع) وتضمينه في مخرجاتها بالشكل الفني فائق الجودة، والعمل على إنجاح الاستراتيجيات العربية الإعلامية إزاء المستجدات الإعلامية والأمنية والثقافية والفكرية.

فيما أكد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي أن الحلقة تأتي في إطار تنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة وقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته رقم 52.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للحلقة تقديم عرض مرئي عن الجامعة يتناول مسيرتها خلال 50 عاما وإسهاماتها دعم منظومة العمل الأمني العربي المشترك.

وبدأت أعمال جلسات العمل الأولى بورقة قدمها عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الأمير الدكتور سعد آل سعود حول «أهمية الإعلام الرقمي في تعزيز الأمن الفكري»، أعقبتها ورقة عمل قدمها مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بمجلس وزراء الداخلية العرب اللواء أسامة خلف حول دور أجهزة الإعلام الأمني العربي في التنسيق مع معدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية لتناول قضايا الإرهاب والأمن.

وناقشت الجلسة الثانية أوراق عمل للدكتور فاضل بلبيش من جامعة نايف عن التأطير الإعلامي للإرهاب من قبل الإعلام السمعي والبصري: المزالق، المسؤولية الاجتماعية والمعالجة والحلول.

أهداف الحلقة:







التعرف على القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام.



التعامل مع المتغيرات الجديدة عند صناعة المحتوى الإذاعي والتلفزيوني.



تطوير قدرات المشاركين من معدي البرامج في تناول قضايا الإرهاب.



استعراض برامج التقنية الحديثة التي يتم من خلالها صناعة المحتوى.



إبراز نوعية البرامج التي تخدم الوسطية وتعالج قضايا الإرهاب.



توضيح أهمية الشراكات الدولية في تناول قضايا الإرهاب



مناقشة الآليات الملائمة لدعم التعاون الإعلامي الأمني.



الجهود العلمية للجامعة: