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أسبوع للذكاء الاصطناعي بالرياض وجدة والظهران

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- بواسطة أيمن الوشواش - لإثراء المعرفة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله (كاوست) أسبوع الذكاء الاصطناعي في الرياض وجدة والظهران، بمشاركة 400 طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية من أصل 5000 متقدم ومتقدمة، خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر المقبل. وتصل مدة البرنانج 5 أيام (40 ساعة)، وسيكون حضوريا في جامعة الملك سعود بالرياض، وكلية البترجي الطبية في جدة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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