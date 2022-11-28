أسبوع للذكاء الاصطناعي بالرياض وجدة والظهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإثراء المعرفة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله (كاوست) أسبوع الذكاء الاصطناعي في الرياض وجدة والظهران، بمشاركة 400 طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية من أصل 5000 متقدم ومتقدمة، خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 1 ديسمبر المقبل. وتصل مدة البرنانج 5 أيام (40 ساعة)، وسيكون حضوريا في جامعة الملك سعود بالرياض، وكلية البترجي الطبية في جدة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.

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