مبادرات لتكريس الاستدامة في قطاع الأزياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة الأزياء لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «الاستدامة في مجال الأزياء»، بحضور المهتمين والمتخصصين ورواد الأعمال والخبراء؛ لمناقشة مفهوم الاستدامة وعناصرها ودورها التنموي في القطاع، إضافة إلى التعريف باستراتيجيتها ومبادراتها ومشاريعها.

وبينت الهيئة في منطلق اللقاء بأنها تهدف خلال استراتيجيتها إلى دعم وتحفيز مجتمع الأزياء، وتحسين بيئة القطاع، وتغطية جميع مراحل قيمة المنتج التي تبدأ من عملية التصميم، مرورا بالإنتاج والتطوير، وانتهاء بديمومة المنتج.

وأوضحت الهيئة، خلال اللقاء، أنها تعمل على عدة مبادرات حيوية في سبيل تكريس حضور الاستدامة في القطاع، وتطوير المواد الجديدة، والحفاظ على الحرف والمنسوجات، مع العمل عبر مشاريعها على تمكين هذا العنصر، كتنظيمها فعالية تبادل الأزياء «الرياض سواب شوب» للسنة الثانية على التوالي، وفي هذا الصدد أعلنت الهيئة انتهاءها من دراسة مشروع إنشاء مركز للأبحاث والتكنولوجيا بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية؛ وذلك لابتكار الحلول والتقنيات المستدامة في علم النسيج.

يذكر، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تنظمها هيئة الأزياء، للبحث عن أفضل السبل والمعايير التي تنهض بالقطاع وتحقق التطلعات، إضافة إلى اهتمامها بالتواصل المستمر مع المهتمين والمختصين ورواد قطاع صناعة الأزياء المحليين والعالميين.