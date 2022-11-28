شكرا لقرائتكم خبر تهيئة المصليات لمنع التكدس داخل المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت الإدارة العامة للتفويج خلال نهاية الفصل الدراسي الأول المصليات والمشايات داخل المسجد الحرام بجميع أدواره والسطح والبدرومات، وذلك عبر مداخل ومخارج مخصصة للدخول والخروج بكل يسر وسهولة وتفويج المصلين إلى المصليات المخصصة لهم والحرص على عدم الجلوس في جميع المشايات الرئيسية والفرعية، وذلك عبر كوادر بشرية لديها الخبرة الكافية للتعامل مع كثافة الحشود وتوجيه المصلين حسب الأماكن الأقل كثافة تجنبا لعدم حدوث ازدحام.

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف العتيبي أنه يجب كذلك الحرص على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات، وفي حال امتلائها توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.

من جهة أخرى أطلقت أكاديمية السنة والسيرة النبوية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبالتعاون مع وكالة المكتبات والشؤون الثقافية انطلاق برنامج: «حفظ السنة النبوية»، وذلك في توسعة الملك فهد رحمه الله بالمسجد الحرام.

ويشترط للتسجيل حفظ القرآن الكريم كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين، ونصف القرآن الكريم لبلوغ المرام.

أهداف برنامج حفظ السنة النبوية

