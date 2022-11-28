تهيئة المصليات لمنع التكدس داخل المسجد الحرام

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وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف العتيبي أنه يجب كذلك الحرص على عدم وجود تكدس وتجمع في جميع المصليات، وفي حال امتلائها توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.من جهة أخرى أطلقت أكاديمية السنة والسيرة النبوية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبالتعاون مع وكالة المكتبات والشؤون الثقافية انطلاق برنامج: «حفظ السنة النبوية»، وذلك في توسعة الملك فهد رحمه الله بالمسجد الحرام.
ويشترط للتسجيل حفظ القرآن الكريم كاملا للمشاركة في الجمع بين الصحيحين، ونصف القرآن الكريم لبلوغ المرام.
أهداف برنامج حفظ السنة النبوية
- مراجعة المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي مهذبا للحفاظ
- حفظ مجلد من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي المتفق عليه
- مراجعة نصف المتفق عليه من كتاب الجمع بين الصحيحين للإشبيلي
- مراجعة بلوغ المرام من أدلة الأحكام
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