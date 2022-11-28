الإيقاع بحارق جهاز الرصد في الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت شرطة منطقة الجوف بمواطن أتلف جهاز رصد آلي بكسره وحرقه عمدا في أحد الطرق العامة بمحافظة القريات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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