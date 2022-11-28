إحالة المعتدي على غريمه بالباحة للنيابة

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وأوضحت الشرطة، «إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية، فإنه تم القبض على المعتدي، وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت شرطة منطقة الباحة من القبض على شخص اتهم بالاعتداء على شخص آخر، وإحالته للنيابة العامة لإجراء التحقيق معه.وأوضحت الشرطة، «إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية، فإنه تم القبض على المعتدي، وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية وجود خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة».

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