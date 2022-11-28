إغلاق حوش مخالف لتصنيع المفروشات بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت بلدية المسفلة الفرعية في العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية معملا مخالفا داخل حوش بشارع المنصور، استغل لتصنيع وعمل الأثاث وتنجيد المفروشات بدون تراخيص نظامية ويفتقر لأدنى وسائل السلامة المهنية. وتم إغلاق الموقع فورا واستكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفين. كما واصلت الفرق الميدانية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية بدعم ومساندة الإدارات العاملة جهودها في إعادة الوضع الطبيعي للمواقع بعد الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة وإعادة كفاءة الشوارع والمرافق العامة. كما واصلت الفرق الميدانية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية بدعم ومساندة الإدارات العاملة جهودها في إعادة الوضع الطبيعي للمواقع بعد الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة وإعادة كفاءة الشوارع والمرافق العامة. وضمن خطتها في إعادة تأهيل ونظافة وري المسطحات الخضراء بالحدائق العامة تواصل الإدارة العامة للحدائق أعمالها في ساحة كبري الإسكان وحديقة الأمل وحديقة حسين عرب، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري. كما شملت الأعمال نظافة وصيانة ملعب حديقة الشفاعة.

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