600 شجرة بمحمية الملك خالد

نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة تطوعية، تتمثل في زراعة أكثر من 600 شجرة ونبتة برية بالتعاون مع فريق دقلة الخضراء وبمشاركة 100 متطوع ومتطوعة. وتأتي المبادرة التطوعية ضمن إستراتيجية الهيئة لدعم الجهود التطوعية وتحفيز المجتمع المحلي للإسهام في زيادة تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع الوعي البيئي حيال الممارسات الإيجابية، مما يسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء و«رؤية المملكة 2030»، عبر الالتزام بزيادة الغطاء النباتي، ومواصلةً أعمال الهيئة للتشجير في محمية الملك خالد الملكية.



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