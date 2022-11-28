معسكر علمي لأيتام المملكة

انطلق المعسكر العلمي السادس لأيتام المملكة «مسبار 6» الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال المدة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر، بشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومشاركة 120 طالبا وطالبة بالصف الثالث الثانوي يمثلون 26 جمعية أيتام على مستوى المملكة.

وأوضح مدير جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي، أن هذه النسخة من المعسكر تجمع 120 طالبا وطالبة سيحصلون على المعارف والمهارات في (9) مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية لمدة 7 أيام على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.