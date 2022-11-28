معسكر علمي لأيتام المملكة

وأوضح مدير جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله الخالدي، أن هذه النسخة من المعسكر تجمع 120 طالبا وطالبة سيحصلون على المعارف والمهارات في (9) مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية وترفيهية وثقافية لمدة 7 أيام على أيدي نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
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