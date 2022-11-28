شرطة الباحة تقبض على شخص لاعتدائه على آخر

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600 شجرة بمحمية الملك خالد
نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة تطوعية، تتمثل في زراعة أكثر من 600 شجرة ونبتة برية بالتعاون مع فريق...
معسكر علمي لأيتام المملكة
انطلق المعسكر العلمي السادس لأيتام المملكة «مسبار 6» الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال المدة من 25 نوفمبر...
تعرف على مطار الملك سلمان الدولي أحد أكبر مطارات العالم
أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن...
نصف مليون ريال غرامة استيراد المواد الكيمائية دون تصريح
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز استيراد المواد الكيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، إلا بعد الحصول على إذن...
وزير العدل يعلن إطلاق بوابة المحامين
أوضح وزير العدل وليد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكا للوزارة في العملية...
العدل تلغي صكوك الاستحكام الورقية
ألغت وزارة العدل خدمة استخراج "بدل فاقد" لصكوك الاستحكام، على أن يكتفى بالصك الإلكتروني أو صورته الإلكترونية ومطابقتها عند...
استنفار حكومي وبلدي لمواجهة الموجة المطرية
استنفرت الحالة المطرية السائدة والمتوقعة على بعض مناطق المملكة عددا من الجهات الحكومية لتطبيق خططها المعدة مسبقا لمواجهة الأمطار...
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