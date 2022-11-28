نصف مليون ريال غرامة استيراد المواد الكيمائية دون تصريح

600 شجرة بمحمية الملك خالد نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة تطوعية، تتمثل في زراعة أكثر من 600 شجرة ونبتة برية بالتعاون مع فريق... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1444 هـ 04 جمادى الأولى 1444 هـ

معسكر علمي لأيتام المملكة انطلق المعسكر العلمي السادس لأيتام المملكة «مسبار 6» الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال المدة من 25 نوفمبر... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1444 هـ 04 جمادى الأولى 1444 هـ

تعرف على مطار الملك سلمان الدولي أحد أكبر مطارات العالم أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1444 هـ 04 جمادى الأولى 1444 هـ

شرطة الباحة تقبض على شخص لاعتدائه على آخر أوضحت شرطة منطقة الباحة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية، فإنه تم القبض على المعتدي،... الباحة دوت الخليج الباحة دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1444 هـ 04 جمادى الأولى 1444 هـ

وزير العدل يعلن إطلاق بوابة المحامين أوضح وزير العدل وليد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكا للوزارة في العملية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1444 هـ 04 جمادى الأولى 1444 هـ

العدل تلغي صكوك الاستحكام الورقية ألغت وزارة العدل خدمة استخراج "بدل فاقد" لصكوك الاستحكام، على أن يكتفى بالصك الإلكتروني أو صورته الإلكترونية ومطابقتها عند... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 04 جمادى الأولى 1444 هـ 04 جمادى الأولى 1444 هـ

استنفار حكومي وبلدي لمواجهة الموجة المطرية استنفرت الحالة المطرية السائدة والمتوقعة على بعض مناطق المملكة عددا من الجهات الحكومية لتطبيق خططها المعدة مسبقا لمواجهة الأمطار... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 03 جمادى الأولى 1444 هـ 03 جمادى الأولى 1444 هـ

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