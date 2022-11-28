اخبار السعوديه

نصف مليون ريال غرامة استيراد المواد الكيمائية دون تصريح

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600 شجرة بمحمية الملك خالد

نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مبادرة تطوعية، تتمثل في زراعة أكثر من 600 شجرة ونبتة برية بالتعاون مع فريق...

fab236b968.jpgالرياض: دوت الخليج
b8eced05cd.jpg04 جمادى الأولى 1444 هـ

معسكر علمي لأيتام المملكة

انطلق المعسكر العلمي السادس لأيتام المملكة «مسبار 6» الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال المدة من 25 نوفمبر...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1444 هـ

تعرف على مطار الملك سلمان الدولي أحد أكبر مطارات العالم

أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1444 هـ

شرطة الباحة تقبض على شخص لاعتدائه على آخر

أوضحت شرطة منطقة الباحة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لشخص يعتدي على آخر في مناسبة اجتماعية، فإنه تم القبض على المعتدي،...

icon-byline.pngالباحة دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1444 هـ

وزير العدل يعلن إطلاق بوابة المحامين

أوضح وزير العدل وليد الصمعاني خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكا للوزارة في العملية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1444 هـ

العدل تلغي صكوك الاستحكام الورقية

ألغت وزارة العدل خدمة استخراج "بدل فاقد" لصكوك الاستحكام، على أن يكتفى بالصك الإلكتروني أو صورته الإلكترونية ومطابقتها عند...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1444 هـ

استنفار حكومي وبلدي لمواجهة الموجة المطرية

استنفرت الحالة المطرية السائدة والمتوقعة على بعض مناطق المملكة عددا من الجهات الحكومية لتطبيق خططها المعدة مسبقا لمواجهة الأمطار...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png03 جمادى الأولى 1444 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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