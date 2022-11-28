شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. قطر تبحث عن الخروج المشرف أمام هولندا فى المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب قطر تحدي قوي للغاية، حينما يواجه المنتخب الهولندي، فى الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم، حيث يبحث المنتخب القطري على الخروج المشرف فى هذه المواجهة الصعبة، بعدما خسر العنابي أول جوالتين وتأكد توديعه للمونديال الحالي.

وكان منتخب قطر قد خسر بثنائية نظيفة فى الجولة الأولى أمام الإكوادور، قبل أن يكرر سقوطه فى الجولة الثانية بالسقوط أمام السنغال بثلاثية مقابل هدف، ليسجل المنتخب القطري رقم سلبي كأسرع المنتخبات المستضيفة التى تودع المونديال، وأول من يودع المونديال الحالي فى المجموعات.



هولندا تسعي للإستفاقة من تعثر الإكوادور

ويبحث منتخب هولندا عن تحقيق الإنتصار فى مواجهة قطر من أجل حسم الصعود إلى دور ال 16 بكأس العالم، وتجاوز التعثر المفاجئ فى الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي أمام المنتخب الإكوادوي 1/1 على عكس كافة التوقعات، والتى كانت تتوقع تحقيق الطواحين الهولندية للعلامة الكاملة.



موعد مباراة قطر وهولندا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب قطر نظيره المنتخب الهولندي غدًا الثلاثاء، فى الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولة الأخيرة

1- هولندا 4 نقاط.

2- السنغال 3 نقاط.

3-الإكوادور 3 نقاط.

4- قطر دون رصيد من النقاط.