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عاجل.. ضربة موجعة جديدة للأخضر السعودي قبل مواجهة المكسيك

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محمد الفلاح - تلقى المنتخب السعودي ضربة موجعة خلال الساعات الماضية وذلك بعد البرنامج الاعدادي الذي تم وضعه بواسطة الفرنسي هيرفي رينارد قبل المواجهة المصيرية امام المنتخب المكسيكي يوم الاربعاء القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

ضربة موجعة جديدة للأخضر السعودي قبل مواجهة المكسيك

كأس العالم 2022.. ضربة جديدة في صفوف قبل مواجهة المكسيك

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كأس العالم 2022.. الأرجنتين تقهر طموح المكسيك وتشعل المجموعة الثالثة!

وخضع اللاعب محمد البريك للكثير من الفحوصات الطبية عقب الاصابة التي تعرض لها على مستوى عضلة الساق.

وقرر الجهاز الطبي منعه من المشاركة في مباراة المكسيك الاخيرة بدور المجموعات خوفًا من تفاقم الاصابة.

وسبق وان لعب البريك كظهير ايسر لتعويض غياب الشهراني الذي اصيب في مباراة الارجنتين الاولى التي حسمها الاخضر بهدفين مقابل هدف.

وتشكل عملية غياب البريك ضربة موجعة للاخضر الذي يعاني من مجموعة إصابات عديدة للاعبيه حيث تمثل مواجهة المكسيك عنق زجاجة لتحقيق حلم العبور للدور ثمن النهائي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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