شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. إدارة النصر تتجه للتخلص من 3 لاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت مجموعة من المصادر الصحفية الصادرة اليوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في وجود نيه لدى إدارة نادي النصر السعودي لتسريح وإعارة ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إدارة النصر تتجه للتخلص من 3 لاعبين

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن المدير الفني الفرنسي للعالمي رودي جارسيا قد منح الادارة الضوء الاخضر للتخلص من محمد آل فتيل على سبيل الاعارة بجانب الظهير الشاب ماجد قشيش كما طالب ايضًا بتسريح لاعب خط الوسط، عبد الفتاح عسيري.

وتأتي رغبة جارسيا بإعارة لاعبي النصر بشرط مشاركتهم بصورة أساسية في اي فريق ينتقلوا اليه لعدم وجود فرصة من اجل مشاركتهم مع النصر.

ويرى جارسيا أن عبد الفتاح عسيري لا يتمتع بالانضباط والجدية وهو الأمر الذي جعله يطالب بالتخلص منه كونه بات غير مفيد بالنسبة للكتيبة النصراوية.