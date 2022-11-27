شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. طبيب المنتخب المغربي يكشف سبب خروج بونو أمام بلجيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف عبد الرزاق هيفتي طبيب منتخب المغرب عن حالة عدد من اللاعبين على رأسهم ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية وأشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان، بعد مباراة بلجيكا في كأس العالم.

طبيب المغرب يؤكد أن الدوار سبب ابتعاد بونو عن حراسة المرمى

وكان بونو غاب عن حراسة مرمى أسود الأطلس في المباراة، ليشارك منير المحمدي بدلا منه، بعد عزف النشيد الوطني وقبل إنطلاق المباراة بثواني قليلة.

وقال هيفتي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "بونو شعر بدوار قبل بداية المباراة أمام بلجيكا، واتفقت مع وليد الركراكي مدرب المنتخب على عدم خوضه لهذه المباراة".

وتابع: "الحارس الآن في حالة صحية جيدة، وسيكون جاهزا بشكل كامل للمباراة المقبلة، ولن يكون هناك عائق من تواجده ضد كندا في ختام دور المجموعات".



طبيب المغرب يكشف معجزة في تأهيل أبو خلال



وكان هناك صعوبة في تأهيل أشرف حكيمي لاعب البي إس جي ونصير مزراوي ظهير بايرن ميونيخ، وزكريا أبو خلال صاحب الهدف الثاني ولاعب تولوز الفرنسي.

وقال طبيب المغرب عن الثلاثي: "لم يكن من السهل تأهيل حكيمي ومزراوي وأبو خلال للعب مباراة بلجيكا، وأبو خلال كان من المفترض أن يغيب لستة أسابيع، ولكننا استطعنا تجهيزه بعد 10 أيام فقط".

وحقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على بلجيكا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله السلبي الأول مع كرواتيا صاحب نفس الرصيد على صدارة المجموعة.

ويلعب منتخب المغرب المباراة الأخيرة أمام كندا في الأول من ديسمبر، ويكفيه التعادل للتأهل إلى الدور التالي، فيما يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الكرواتي في نفس الموعد.