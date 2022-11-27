شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. رينارد يوافق على مغادرة الفرج مونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وافق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، على مغادرة سلمان الفرج قائد المنتخب، معسكر الأخضر في قطر، بعد التقرير الطبي الذي أوضح عدم قدرته على المشاركة في بقية مباريات البطولة وحاجته لبرنامج علاجي.

وأعلن منتخب السعودية في وقت سابق، عن إصابة سلمان الفرج، خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وأفاد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه أن الفحوصات الطبية التي أجريت لسلمان الفرج كشفت عن وجود إصابة في عظمة الساق.

رينارد يؤكد صعوبة استمرار سلمان الفرج في مونديال قطر

وكان هيرفي رينار مدرب السعودية قد قال عقب اللقاء: "سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض أي مباريات أخرى في كأس العالم".

وأضاف "لا أستطيع تأكيد غياب الفرج عن المباريات التالية في المسابقة، لكن ذلك سيكون صعبًا، وسوف يتم تقييم الأمر ومدى جاهزيتها".

وتعرض لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء قبل أن يستكمل المباراة ثم يستبدل في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، حيث ظهر عقب اللقاء مستندًا على عكازين.

ترتيب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من فوز على الأرجنتين وهزيمة أمام بولندا، خلف المنتخب البولندي صاحب الصدارة برصيد 4 نقاط والأرجنتين صاحبة الوصافة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل المنتخب المكسيكي مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره المكسيك في الجولة الأخيرة يوم 30 نوفمبر، فيما يلتقي منتخب الأرجنتين نظيره بولندا في نفس الموعد، لختام دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.