شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الثانية للتشغيل التجريبي لحافلات الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة المنطقة الشرقية قرب إطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، الذي بدأ العمل به في المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي في الأول من أكتوبر الماضي من قبل المشغل (الشركة السعودية للنقل الجماعي ــ سابتكو).

وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن المرحلة الثانية تشمل استقبال المستفيدين من الركاب على المسارات: المسار الثاني - الخبر الشمالية، والمسار السابع - الدمام مطار الملك فهد، والمسار الثامن - الدمام الصناعية الثانية، حيث حددت المحطات ونقاط التجمع للركاب بشكل نهائي على هذه المسارات.

وأشار إلى جاهزية عدد من المحطات، ويجري استكمال تجهيز البقية على هذه المسارات، لافتا إلى أن بعض المسارات لا يزال التشغيل التجريبي قائما بها، ويمكن للمستفيدين حاليا الركوب من بدايات المسارات ونقاط التجمع الموجودة عليها مؤقتا، لحين التأكد من نقاط التجمع الفعلية للركاب وتحديد مواقع المحطات بشكلها النهائي، ومن ثم استقبال كامل المستفيدين عليها بالمرحلة اللاحقة، وتم إعداد تطبيق للهواتف المحمولة خصيصا للمشروع بمسمى (حافلات المنطقة الشرقية) يمكن تنزيله من المتاجر الالكترونية (أندرويد، أبل) ويمكن من خلاله للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات.

وأكد أنه تمت مراعاة احتياجات ومتطلبات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، ومتطلبات الأمن والسلامة، سواء في الحافلات أو محطات الركاب.

أرقام من المشروع:

