خبراء سعوديون يشاركون في مواءمة المتطلبات الفنية للأدوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماعات المجلس الدولي التشريعي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية البشرية (ICH) نصف السنوية الخامس والأربعين، التي عقدت في مدينة إنشون بكوريا الجنوبية، بمشاركة متخصصين وخبراء سعوديين. ورأس وفد الخبراء السعوديين المشاركين في اللجان الفنية المختلفة، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، بحضور 30 عضوا من أعضاء المجلس التشريعي حول العالم يمثلون الجهات الرقابية العالمية والتجمعات الصناعية الدوائية. واستعرضت الجمعية العمومية للمجلس مجريات أعمال مجموعات العمل القائمة، وصوتت بالموافقة على انضمام الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية التونسية كعضو مراقب، ومناقشة الميزانيات المقترحة للمجلس خلال الأعوام الخمسة القادمة والموافقة على الخطط المقدمة في مجالات التدريب للدول الأعضاء. واستعرضت الجمعية العمومية للمجلس مجريات أعمال مجموعات العمل القائمة، وصوتت بالموافقة على انضمام الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية التونسية كعضو مراقب، ومناقشة الميزانيات المقترحة للمجلس خلال الأعوام الخمسة القادمة والموافقة على الخطط المقدمة في مجالات التدريب للدول الأعضاء. وينظم المجلس النسبة الكبرى لسوق الصناعات الدوائية عالميا، ويجمع بين الهيئات الرقابية وكبار صناع الأدوية على مستوى العالم، ويصدر عددا من الأدلة الإرشادية واللوائح الفنية التي تعد أساسا ومرجعا لعملية تقييم المستحضرات الصيدلانية واعتمادها للاستخدام البشري وفق معايير دقيقة وأسس علمية تضمن سلامة وجودة وفعالية هذه المستحضرات. عضوية الغذاء و الدواء:





انضمت الهيئة للمجلس كعضو تنظيمي في يونيو 2021.



ارتفع ممثلوها في اللجان الفنية الخاصة بالمجلس.



6 خبراء سعوديين في 6 لجان فنية مختلفة.



الانضمام بهدف تعزيز التواصل مع الخبراء ومصانع الأدوية.



رفع جودة المخرجات ونقل الخبرات.



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