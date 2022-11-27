رفع كفاءة الخدمات الفنية والتشغيلية بالمسجد الحرام

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وقامت الوكالة برفع الكفاءة والطاقة التشغيلية لأصول المسجد الحرام شاملة العناصر الكهربائية والميكانيكية والالكترونية ومع تهيئة المساحات المخصصة للصلاة وللطواف وللسعي لضمان جودة البيئة التعبدية لقاصدي بيت الله الحرام.وأشار إلى أن الوكالة هيأت عناصر الحركة الرأسية كالسلالم والمصاعد الكهربائية والتأكد من تواجد المشغلين وعملها بالشكل المطلوب أو الأفقية كالمنحدرات والجسور، وكذلك تجهيز المنظومة الصوتية والتأكد من سلامتها في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام ومخارج الصوت المتعلقة بخطبة الجمعة، بالإضافة إلى عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته قبل صلاة الجمعة بوقت كاف.
وأضاف «إن الوكالة تأكدت من جاهزية منظومة التكييف بالمسجد الحرام وأخذ قياسات درجات الحرارة داخل المصليات والتأكد من عمل جميع وحدات التكييف (AHU).
وجهزت جميع المواضي ودورات المياه والتأكد من تدفق المياه إليها بالشكل المناسب». وأوضح أنه تتم متابعة أعمال الفحص والصيانة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لمنظومة الصوت والإنارة والتهوية داخل مباني المسجد الحرام وساحاته ومرافقه واستبدال المتضرر منها.
التجهيزات داخل الحرم المكي
- تهيئة عناصر الحركة الرأسية كالسلالم والمصاعد الكهربائية.
- التأكد من تواجد المشغلين وعملهم بالشكل المطلوب.
- تهيئة عناصر الحركة الأفقية كالمنحدرات والجسور.
- تجهيز المنظومة الصوتية في مكبرية الأذان وموقع مصلى الإمام.
- عمل الاختبارات الفنية اللازمة لمكبرات الصوت وأجهزته.
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