الدفاع المدني يحذر أهالي 6 مناطق

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الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني للجميع إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

هطول أمطار غزيرة

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة.

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وأهابت المديرية العامة بالجميع لتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

أحوال غير مستقرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في وقت سابق تأثر أجزاء واسعة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وهطول أمطار رعدية، اعتبارًا من غد الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضح المركز في تقرير مفصل صادر عنه اليوم الأحد، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، يصاحبها كل من التأثيرات التالية؛ تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.

ونبه المركز أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة.

كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة خلال نفس الفترة على منطقتي القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا).

سحب ممطرة

ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة (القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان)، عسير (أبها، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، وتنومة)، جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى)، والرياض (عفيف، الدوادمي، المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء).