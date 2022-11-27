شكرا لقرائتكم وزير الداخلية المصري يصل الرياض في زيارة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، إلى الرياض، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى المملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

قد يهمّك أيضاً

كما كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.