شكرا لقرائتكم أمير الحدود الشمالية: الهلال والنصر والاتحاد كلها أندية الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، أن الهلال والنصر والشباب والأهلي والاتحاد كلها أندية الوطن.

أندية الوطن

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأحد، المعرض الأول المختص في العطور والبخور بالمنطقة، عندما كان يتحدث مع عارضة ووجد أن أحد المنتجات الراعي الرسمي لها الهلال، فقال “ما نقول شيء، كلها أندية الوطن الهلال والنصر والشباب والأهلي والاتحاد”.

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مشاركة واسعة

ويشهد المعرض الأول المختص في العطور والبخور بمنطقة الحود الشمالية، مشاركة أكثر من 50 علامة تجارية عربية وخليجية وكبرى شركات العطور والبخور والعود في المملكة، حيث يقام في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بعرعر.

وكان الأمير فيصل اطلع على عدد من الأجنحة المختصة في تقديم العطور والبخور، التي تحتوي على مجموعة من المنتجات الطبيعية وتركيباتها المتنوعة، مستمعًا لشرح عن المعرض والمقتنيات التي يحتويها، والعلامات التجارية المحلية الوطنية والعالمية المشاركة.

عامل جذب

وأكد أن هذه المعارض عامل جذب رئيسي للعديد من الزوار والسياح المهتمين بالعطور المميزة في منطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى مُصنعي العطور والعود، إلى جانب دورها في الإسهام بتشجيع واستقطاب المهتمين والمستثمرين من الشباب والفتيات السعوديين لعرض منتجاتهم وتجاربهم في هذا المجال.