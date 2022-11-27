شكرا لقرائتكم جامعة حفر الباطن تستقبل طلبات اختيار التخصص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت جامعة حفر الباطن، اليوم الأحد، في استقبال طلبات اختيار التخصص، والزيارة بين كليات الجامعة والزيارة من خارجها.

استقبال الطلبات

ومن المقرر أن تستمر جامعة حفر الباطن في استقبال الطلبات حتى الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا، حسبما أعلنت عمادة القبول والتسجيل التابعة للجامعة.

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وكانت جامعة حفر الباطن، قد وضعت تعليمات وشروط للتقديم للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1444هـ،

أولًا: شروط ومعايير القبول:

أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية.

أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1439/1438هـ فما فوق للتقديم.

أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي على ألا يكون قد مضى على الاختبار أكثر من خمسة أعوام.

ألا يكون للطالب سجل -حاليًا أو سابقًا- في جامعة حفر الباطن ويمكن للطالب المقيد سابقًا التقديم وفق شروط القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات.

إجازة الفصل الدراسي الأول

وكانت إجازة الفصل الدراسي الأول قد بدأت للطلاب، والتي تكون مدتها 10 أيام، وعقب ذلك يتم استئناف الدراسة والعودة مجددًا في 10 جمادى الأولى لعام 1444.