موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، يتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة ودراسة الطلب.

موعد أهلية الضمان

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية بموقع “تويتر” على سؤال بشأن موعد إصدار أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

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وقال الحساب إنه “يتم دراسة أهلية المستفيد بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات الواردة مع الجهات الأخرى، ويتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي”.

يذكر أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بها واختيار برنامج “الضمان الاجتماعي”.

تقديم الاعتراض

وحول الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، أكدت الوزارة أن المستحق للتظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته، يحق له تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وفق المادة الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام.

وتنص اللائحة على أنه “يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار، أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب”.