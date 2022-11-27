شكرا لقرائتكم ضبط مستودع غذائي غير مرخص في صبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ضبط 235 طنًا من الحبوب الغذائية والأعلاف بمستودع غذائي غير مرخص بمحافظة صبيا.

مخالف للسلامة

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “تم رصد مستودع منتجات غذائية في صبيا غير مرخص يخزن منتجات مجهولة المصدر”، لافتة إلى أنه تم ضبط 235 طنًا من الحبوب الغذائية والأعلاف واتخاذ الإجراءات النظامية.

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ونشرت الهيئة عدة صور من داخل المستودع المخالف لاشتراطات السلامة، حيث تقوم دائمًا بحملات مكثفة من أجل الحرص على صحة وسلامة المواطنين.