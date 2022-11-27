جامعة نورة تنفذ حزمة من الورش التدريبية المتخصصة

نفّذ مركز أبحاث العلوم الصحية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الأنشطة التدريبيّة في مجالات متنوعة ضمن برنامج التقويم التدريبي البحثي، خلال شهر نوفمبر 2022.

شملت تلك المجالات: مجال بحوث العلوم الطبية، وعُقد ضمنه ورشة عمل "متابعة المناعة بواسطة جهاز التدفق الخلوي"؛ بهدف تطوير المعارف المتعلقة باختبار المناعة، ومراقبته عن طريق قياس التدفق الخلوي.

ونظّم المركز ورشتي عمل ضمن مجال: منهجية البحث العلمي، كانت الأولى بعنوان "مقدمة حول البحث العلمي في المجالات الطبية، وكيفية إعداد المراجعات الأدبية للدراسات السابقة"، بينما جاءت ورشة العمل الثانية بعنوان "Mendeley"، وهو برنامج إدارة مراجع يُستخدم لإدارة ومشاركة الأوراق البحثية، وإنشاء مراجع للمقالات العلمية.

ويأتي مجال علم البيانات في الأبحاث الصحية بورشتي عمل، الأولى تحت عنوان "مقدمة في تصميم الدراسات والتجارب السريرية"، والثانية بعنوان "SAS JMP"، وهو برنامج للتحليل الإحصائي يهدف إلى زيادة معرفة الباحث بطرق وأساليب التحليل الإحصائي العلمي، وآلية استخدام إحدى أدواته.

وصُممت تلك الورش وغيرها من الأنشطة التدريبية ببرنامج التقويم التدريبي البحثي؛ سعيًا من مركز أبحاث العلوم الصحية إلى تعزيز الكفاءة الأكاديمية، والارتقاء بجودة البحث العلمي، من خلال تأسيس بنية تحتية للبحث العلمي، وإرساء ثقافته بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.