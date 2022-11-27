شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى المصري يتحدي طموح المقاولون العرب فى كأس مصر الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلى المصري تحدي جديد الليلة، حينما يلاقي فريق المقاولون العرب، فى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، حيث يسعي المارد الاحمر لمواصلة إستفاقته والمستوي الجيد الذي يقدمه رفقة المدرب السويسري مارسيل كولر، والذي لم يتعرض لأي هزيمة مع الفريق منذ تواليه القيادة الفنية للفريق.

فى حين يتسلح فريق المقاولون بالطموح فى إحداث المفاجأة بإقصاء الأهلى من مسابقة الكأس، خاصة أن المارد الأحمر لاطلما يعاني فى مباريات كأس مصر، كما أن فترة توقف النشاط المحلى ومسابقة الدوري المصري، قد تكون أثرتعلى المستوي الفني للاعبي الفريق، الأمر الذي قد يسمح بتحقيق المفاجأة.



تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة المقاولون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد أشرف - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - برونو سافيو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر- محمد شريف.



موعد مباراة الأهلى والمقاولون القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى نظيره المقاولون العرب اليوم الأحد، فى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.