شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. هل تلعب المغرب دور المنقذ للعرب فى الجولة الثانية؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنخل منتخب المغرب فى تحدي صعب الليلة، حينما يواجه منتخب بلجيكا فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم، حيث يرغب المنتخب المغربي فى محو الصورة السيئة التى ظهرت عليها المنتخبات العربية فى هذه الجولة والفوز عى نظيره البلجيكي فى مواجهة الليلة.

ويأمل منتخب أسود الأطلس من تحقيق فوزه الأول فى مونديال قطر الحالي، بعدما قدم مباراة قوية أمام منتخب كرواتيا وصيف النسخة السابقة نجح خلالها من حصد نقطة ثمينة، حيث يعلم المنتخب المغربي أن فوزه فى مواجهة الليلة ستسهل عليه كثيرًا تخطي دور المجموعات والتأهل لدور ال 16.



الركراكى يسعي لمباغتة بلجيكا

ويسعي المدرب وليد الركراكى، المدير الفني لمنتخب المغرب، من إستغلال الحالة السيئة التى ظهر عليها المنتخب البلجيكي فى مبارياته الأخيرة، مما قد يمهد لأسود الأطلس تحقيق الفوز فى مواجهة الليلة على عكس المتوقع، خاصة أن إنطلاقة المنتخب البلجيكي لم تكن مثالية فى المونديال الحالى، على الرغم من الفوز الهزيل على كندا.



ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة الثانية

ويحتل منتخب بلجيكا صدارة هذه المجموعة برصيد 3 نقاط، فى حين يحل منتخب كرواتيا والمغرب فى المركزي الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط نقطة وحدة، ويتزيل منتخب كندا المجموعة دون رصيد من النقاط.



موعد مباراة المغرب وبلجيكا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب المغرب نظيره المنتخب البلجيكي اليوم الأحد، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.